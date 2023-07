BACOLI/ In 7 tentano un furto in un negozio cinese ma l’allarme li mette in fuga

BACOLI – È finita con la fuga dei malviventi e con le immagini di videosorveglianza che hanno ripreso tutto. Nel corso della notte, intorno alle 3 circa, una banda di 7 ladri ha cercato di fare irruzione nel negozio cinese “Ottimo” in via Mercato di Sabato, a Bacoli. Il sistema di allarme è però entrato in funzione quando i banditi hanno provato ad accedere all’interno dell’attività. L’antifurto li ha così costretti alla fuga. Il gruppo è saltato a bordo del furgone, su cui era arrivato, e ha fatto perdere le sue tracce. Da qui il grido d’allarme lanciato dai proprietari dell’attività commerciale sui social: «Fate attenzione! C’è una banda di 7 ladri che invade regolarmente i negozi di Bacoli tra le 23 e le 4 del mattino». Ancora una volta esercenti e residenti tornano a reclamare maggiori controlli sul territorio alla luce dell’ondata di furti che si è abbattuta in città.

IL TEMA SICUREZZA – «La sicurezza a Bacoli è una questione da affrontare. Stiamo vivendo, da mesi ormai, una situazione insostenibile. Furti in appartamento, che lasciano intere famiglie scosse per sempre, furti di auto, danni alle vetture», denuncia il consigliere comunale di minoranza, Nello Savoia, che ricorda inoltre l’attentato messo a segno mesi fa nei confronti di un ufficiale della Guardia di Finanza a via Bellavista e la bomba carta lanciata venerdì scorso per abbattere il palo del rilevamento della ZTL sul porto di Baia. «Una città insicura, instabile, poco controllata, che lascia sgomenti e preoccupati tutti. Non possiamo più limitarci solo a condannare questi vili gesti, ma bisogna intervenire. Lo ripeto da mesi: servono controlli, telecamere su tutto il territorio, presenza della polizia municipale, delle forze dell’ordine e di vigilanza. Bisogna investire su questi aspetti, bisogna prima di tutto offrire una città sicura e poi il resto», incalza il politico di Fratelli d’Italia.