QUARTO – Giovanni De Vivo è il nuovo presidente del Consiglio Comunale di Quarto. Il più votato del Partito Democratico alle scorse elezioni – ben 839 preferenze – è stato eletto questa mattina con 19 voti a favore e 4 schede bianche. «Ringrazio i consiglieri comunali che con il loro voto mi hanno dato la fiducia e l’opportunità di ricoprire questa importante carica e anche chi, per motivi politici, non lo ha fatto. Il mio ringraziamento va inoltre a tutti quei cittadini che mi hanno votato come consigliere comunale perché senza il loro importante contributo non avrei potuto vivere questa esperienza politica», è il ‘commento a caldo’ di De Vivo che a partire da oggi presiederà e coordinerà i lavori dei consiglieri su tutti i temi di interesse per la città. «Ora il mio impegno politico assume un significato diverso. Quello del presidente del Consiglio è un incarico di responsabilità che mi onora e gratifica e che assumo soprattutto con onestà intellettuale, spirito di servizio e rispetto verso tutti. Il fatto che sia un uomo di precisa parte politica non sarà certo un ostacolo: sarò una figura imparziale che garantirà un confronto franco tra consiglieri di maggioranza e opposizione. Ho ben chiara la distinzione tra passione politica e senso delle istituzioni. L’aula consiliare è l’ambiente naturale dove attraverso il confronto e il dialogo si può e si deve contribuire al benessere della città», ha aggiunto il nuovo ‘numero uno’ del parlamentino cittadino che ha annunciato anche l’istituzione di una Consulta delle donne ai fini di prevenire e contrastare, attraverso campagne di sensibilizzazione e progetti in sinergia con le scuole, la terribile piaga della violenza di genere.