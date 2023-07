Festa di Sant’Anna a Bacoli, si parte con l’Incendio del Campanile

BACOLI – A Bacoli è scattato il conto alla rovescia per la festa più attesa dell’anno. I festeggiamenti per Sant’Anna si apriranno con l’Incendio del Campanile, uno spettacolo pirotecnico fatto di luci, suoni, musica e colori. Un gioco luminoso, carico di emozioni, che verrà realizzato per la prima volta nella storia locale. L’appuntamento è per la serata del 25 luglio alle 22:30. L’Incendio del Campanile sarà visibile da tutta la città, da quasi ogni finestra. Fuochi silenziosi e luminosi, fasci di luce, e musica rallegreranno la comunità bacolese. A precedere lo spettacolo ci sarà la Santa Messa, alle 21.