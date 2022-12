Luminarie a Bacoli, la denuncia di Muscarà: «Stessa ditta, stessi rischi ambientali e per le persone»

BACOLI – Le luminarie a Bacoli restano un argomento caldo. Questa volta a puntare l’indice contro le decorazioni natalizie installate nella città flegrea è il consigliere regionale Maria Muscarà (nella foto ndr) che lancia un monito alla comunità affinché faccia attenzione. «Tutti i napoletani ricordano le luminarie Horribilis, installate lo scorso anno già ad ottobre nella città e smontate qualche giorno dopo per le enormi criticità, dal punto di vista della sicurezza. Feci immediatamente richiesta di controllo all’Asl, ai Vigili e per conoscenza al Sindaco – scrive la Muscarà in una nota – Furono effettuati numerosi controlli e, guarda caso, in pochi giorni con la scusa di una potatura mai completata per i gazebo dei bar mai smontati, furono eliminate le luminarie pericolose proprio in quelle strade». «Molto simile sembra sia il caso di Bacoli, diversi consiglieri hanno lanciato un allarme, inviando un esposto alle autorità competenti per segnalare la pericolosità dell’impianto elettrico delle luminarie del Parco Vanvitelliano, in quanto prive di coperture adeguate oltretutto con estrema vicinanza all’acqua – incalza il consigliere regionale – Insomma, stessa pericolosità, stessa azienda; ma come è possibile che una ditta che l’anno scorso ha fatto quel poco a Napoli, sia ancora a proporre le stesse cose con le stesse criticità? Attendiamo il prosieguo di questa vicenda invitando la comunità bacolese alla massima attenzione».