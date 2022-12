Capodanno a Pozzuoli: «Caro sindaco Manzoni, se canta il neomelodico Miraggio perché non fai cantare anche ai Calone?»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo da Alfonso, titolare di un’attività commerciale nel centro storico di Pozzuoli: «Caro sindaco Manzoni, ci conosciamo e so quanto ci tieni alla tua città. Volevo chiederti, visto che a Capodanno in piazza della Repubblica canterà Rosario Miraggio, perché non dai la possibilità anche a Franco Calone e ai figli Lino e Marco (quest’ultimo soprattutto è molto famoso non solo a Napoli) di cantare davanti ai loro concittadini? Visto che lo spettacolo avrà anche una impronta neomelodica, perché non dai la possibilità anche a chi è nato e cresciuto a Pozzuoli di esibirsi davanti alla propria gente? Credo che Marco Calone e Franco non siano inferiori a nessuno degli altri neomelodici e sono sicuro che a tante persone farebbe piacere una cosa del genere».