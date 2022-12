Diocesi di Pozzuoli, via all’accorpamento e al riordino delle Foranie

POZZUOLI – Aria di novità per la Chiesa di Pozzuoli. Cambia l’organizzazione della comunità diocesana a partire da una nuova configurazione di alcune foranie. Un provvedimento messo in campo sia per incrementare la collaborazione tra le comunità parrocchiali per la programmazione di possibili attività comuni e la soluzione di problematiche condivise sia per accrescere la fraternità sacerdotale. «La revisione della nostra diocesi in nuove zone pastorali risponde all’esigenza di rendere sempre più le foranie come spazio ampio in cui condividere la nostra azione pastorale. In questo cambiamento d’epoca che stiamo vivendo siamo chiamati a rendere sempre più le nostre strutture luoghi che siano di servizio al bene del popolo di Dio, con il quale condividiamo gioie, ansie e vita del territorio», annuncia la Chiesa di Pozzuoli.

LA NUOVA ORGANIZZAZIONE – Il Consiglio Presbiterale diocesano, con un apposito decreto, ha disposto l’accorpamento delle foranie di: Pozzuoli uno – Pozzuoli due; Fuorigrotta – Bagnoli e Soccavo – Pianura.

A partire da ora le parrocchie della Diocesi di Pozzuoli saranno così suddivise:

I Forania: Pozzuoli

Basilica Cattedrale San Procolo martire

Sacro Cuore di Gesù

San Francesco d’Assisi e Sant’Antonio di Padova

San Gennaro vescovo e martirè e Santi Festo e Desiderio martiri

San Luca e Santi Eutichete ed Acuzio martiri

San Martino

San Massimo martire e Santa Maria Goretti

Sah Michele arcangelo

Sàn Paolo apostolo

Sant’Artema martire

Santa Maria Annunziata

Santa Maria degli Angeli e Santa Chiara

Santa Maria della consolazione

Santa Maria della neve (non aperta al culto)

Santa Maria delle grazie

Santissimo Rosario e San Vincenzo Ferreri

Santissimo Salvatore

II Forania: Fuorigrotta – Bagnoli

Beata Maria Vergine Immacolata di Lourdes

Buon Pastore e San Francesco di Paola

Immacolata, San Raffaele arcangelo e San Giorgio martire

Madonna del Carmine e San Pasquale Baylon

Maria Santissima Desolata

Sacri Cuori di Gesù e Maria

San Giuseppe Calasanzio

San Giuseppe confessore

San Paolo apostolo

San.Vitale martire

Santa Maria del Buon Consiglio

Santa Maria dell’Arco

Santa Maria Immacolata

Santa Maria Materdomini

Santa Maria solitaria, Sant’Antonio di Padova e Sant’Isidoro agricola

Sant’Ignazio confessore

Santissimo Redentore e San Ciro martire

Santissimo Salvatore, San Gaetano Thiene e Santi Angeli

III Forania: Soccavo – Pianura

Cuore Immacolato di Maria e Sant’Antonio di Padova

Madonna Riconciliatrice de la Salette

Maria Immacolata della Medaglia Miracolosa

San Giorgio martire

San Giovanni Battista

San Giuseppe e Sant’Ignazio

San Giuseppe operaio

San Lorenzo martire

Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe

Santa Maria delle Grazie

Santa Maria di Montevergine

Santi Apostoli Pietro e Paolo

Santi Arcangeli (non aperta al culto)

Spirito Santo e Nostra Signora del Santissimo Rosario di Fatima

IV Forania: Quarto

Gesù Cristo Re e Santa Maria ad Montes (dalla precedente forania di Pianura)

Gesù Divino Maestro

Cuore Eucaristico di Gesù e Maria Santissima Assunta (dalla precedente forania di

Pianura)

Maria Regina della Pace

San Castrese

Sant’Alfonso Maria de’ Liguori

Santa Maria Libera Nos a Scandalis

Santi Pietro e Paolo apostoli

V Forania: Bacoli – Monte di Procida

Cuore Santissimo di Gesù

Maria Santissima Annunziata, Santa Cristina e Santa Giuliana

Maria Santissima Immacolata e San Filippo Neri

San Gioacchino confessore

San Giuseppe e Madonna di Loreto

Sant’Anna, Gesù e Maria

Sant’Antimo e Santa Filomena

Sant’Antonio di Padova e San Michele Arcangelo

Santa Maria Assunta in cielo *

Santa Maria del Buon Consiglio

Santa Maria del Riposo

Santa Maria delle Grazie e San Sosso martire