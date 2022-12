BACOLI/ Luci spente e poi accese alla Casina Vanvitelliana tra accuse smentite

BACOLI – Spente per una notte e poi riaccese. Sono diventate un caso le luminarie del parco Borbonico del Fusaro, finite al centro di una querelle che ha visto sei consiglieri di opposizione firmare un esposto denuncia inoltrato ad Asl, carabinieri, polizia municipale. Oggetto: l’impianto di illuminazione ritenuto “vetusto e pericoloso” a seguito di una relazione tecnica. “Fili scoperti e pericoli per i visitatori” che secondo l’opposizione avrebbero portato alla chiusura del parco e allo spegnimento delle luci nella serata di lunedì. Voci che si sono rincorse nelle ultime 48 ore tra annunci e smentite come quella di due avvisi di garanzia a carico di sindaco e presidente del Centro ittico Campano che però non hanno trovato alcun fondamento.

LA REPLICA DEL SINDACO – Voce smentita dallo stesso sindaco Josi della Ragione. «Non sono indagato, né ci sono avvisi di garanzia», ha detto il primo cittadino a “Cronaca Flegrea” smentendo quella che sarebbe una fake news. «Le luci sono state spente in tutta la zona, ma non per i motivi di cui si parla in giro, tanto è vero che stasera (ieri ndr) saranno accese». E così è stato. Ieri sera, come per incanto, il parco Vanvitelliano è tornato ad essere illuminato per Natale.