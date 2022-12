Il puteolano Franco Castiglia tra i protagonisti del “Bar Stella” di Stefano De Martino

POZZUOLI – Anche quest’anno tra i protagonisti di “Bar Stella”, show ideato e condotto da Stefano De Martino, c’è il cantante e attore puteolano Franco Castiglia. Il programma, giunto alla seconda stagione, va in onda in seconda serata su Rai 2. “Bar Stella” è anche il nome del bar di famiglia di De Martino aperto a Torre Annunziata nel 1922. Una delle principali figure del programma, così come l’anno scorso, è proprio Franco Castiglia: nato e residente a Pozzuoli, sarà uno dei personaggi chiave dello show durante il quale si esibirà con musiche e canzoni.

LO SHOW – Il Bar Stella andrà in onda questa sera alle ore 23.25 con un sentito omaggio a Pino Daniele. Nel parco della musica live, arriverà anche la stella del jazz-pop Serena Brancale. Il professor Tartamella parlerà dell’uso non sempre lecito del turpiloquio nelle canzoni e nel linguaggio comune. Domani invece il Bar Stella aprirà a mezzanotte. De Martino parlerà con Alessandro Ronca e il progetto tra il sostenibile e l’ecologico “una vita senza bollette”. Il cantante Ghemon propone una cover di Fiorella Mannoia, il camiere Franco comincia il suo personale conto alla rovescia verso il Natale.