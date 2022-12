CALCIO/ La Puteolana perde anche a Matera e sprofonda in classifica. Ora è tempo di riflessioni: tutti sul banco degli imputati

MATERA – Zero vittorie, 8 pareggi, 9 sconfitte, 11 gol segnati, 29 subiti, peggior attacco, seconda peggior difesa del campionato e il triste primato di aver chiuso il girone d’andata senza nemmeno una vittoria. E’ l’annus horribilis della Puteolana a cui non sono bastati nemmeno la cura Campilongo e il mercato a risollevare una squadra fanalino di coda nel girone H del campionato di serie D e che rischia seriamente di lasciare a fine stagione, alla luce dei distacchi dalle dirette concorrenti: -7 dai play out e -14 dalla salvezza diretta. Ora è tempo di riflessioni in casa granata, a cui il cambio allenatore e il mercato non sono serviti a dare la svolta. Ed è tempo di bilanci, per capire dove finiscono le colpe degli uni e iniziano quelle degli altri: a partire dalla rosa allestita a inizio torneo, passando per le valutazioni della società, l’apporto dato dai calciatori e il lavoro dei tecnici Marra e Campilongo accomunati da lo stesso identico fallimento in termini di risultati.

LA SCONFITTA – L’epilogo di un’annata iniziata male e terminata peggio al giro di boa è la sconfitta odierna in casa del Matera per 2-0. In avvio di gara meglio i padroni di casa che hanno avuto la prima chance dopo 10 minuti con la conclusione a rete di Ferrara finita fuori. Matera pericoloso poi al ventesimo, sempre con Ferrara ma il tiro viene bloccato da Lamberti. Dall’altra parte chance colossale per la Puteolana con Caliendo: il centrocampista dall’interno dell’area calcia però alto. Sul finire di frazione tiro-cross di D’Ancora dalla destra con il pallone smanacciato in corner da Pozzer. In avvio di ripresa arriva il primo gol del Matera che di testa con Piccioni sblocca il risultato su cross da corner. Lo stesso attaccante pochi minuti dopo sfiora la doppietta. Palla persa in fase di possesso per la Puteolana ed il numero 33 del Matera va a tu per tu con Lamberti, la conclusione finisce fuori. Ferrara ci prova anche al 15′ con un tiro che finisce alto da ottima posizione. Il neo entrato Guarracino sfiora il gol con una conclusione dal limite, ma il portiere respinge. Dall’altra parte chance Ferrara che si vede respingere la conclusione sulla linea da Avella. Lo stesso attaccante insacca su schema da calcio piazzato e chiude i conti. Nel finale ci prova la Puteolana con un tiro il neo entrato Letizia, ma Pozzer respinge.

MATERA: Pozzer, Dubaz, Ferrara, Vicente, Bottalico (74’ Zienlski) , Donida, Montanino (74’ Cum), Russo, Iaccarino, Piccioni (85′ Orefice), Manu (92′ Sellitti). A disp: Suma, Ancora, De Vivo, Hysaj, Demoleon. All.: Ciullo

PUTEOLANA: Lamberti, Escobar, Catinali, Avella, Grieco (56′ Haberkon), Caliendo (82 Rimoli), Cappa (64′ Letizia), Arrivoli (64′ Cacciuottolo), Magnavita, D’Ancora, Romeo (25′ Guarra). A disp.: Troise, D’Ascia, Di Palma, Aruta. All.: Campilongo

Marcatori: 48′ Piccioni, 81′ Ferrara –

Ammonizioni: Russo –

Espulsioni: