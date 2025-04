GIUGLIANO – Il Lotto sorride alla Campania con una doppietta da 36mila euro complessivi: come riporta Agipronews, a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, messo a segno un terno da 22.500 euro in via Colonne, a cui si aggiunge un altro terno da 13.500 euro a Napoli in via Pietro Castellino. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,4 milioni di euro, per un totale di 362,3 milioni di euro da inizio 2025.