POZZUOLI/ Devastata la Casa dell’Acqua a Monterusciello

POZZUOLI – Vandali in azione nel quartiere di Monterusciello dove nella notte è stata devastata la Casa dell’Acqua in via Amedeo Modigliani. Ignoti hanno messo fuori uso gli erogatori e danneggiato pesantemente la struttura. “Con grande dispiacere, sono qui per denunciare l’ennesimo atto di inciviltà che ha colpito la nostra città. – ha commentato il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni – La Casa dell’Acqua di via Modigliani è stata vandalizzata e danneggiata, un gesto inaccettabile che colpisce un servizio utile a tutti i cittadini. Questi atti non sono semplici bravate, ma veri e propri attacchi al bene comune, alla nostra città e al senso di civiltà che dovrebbe unirci. Chi compie simili gesti dimostra solo disprezzo per la collettività, privando tutti di un servizio utile.”