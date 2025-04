Gesfor Formazione: nuovi corsi GOL gratuiti e retribuiti

POZZUOLI – Gesfor, Ente di Formazione accreditato presso la Regione Campania, ha avviato le iscrizioni ai nuovi corsi GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori), finanziati dalla Regione. Questi corsi si rivolgono a persone dai 18 ai 65 anni residenti e/o domiciliate in Campania che siano lavoratori con sostegni al reddito, lavoratori fragili e disoccupati/inoccupati. L’obiettivo è far conseguire qualifiche professionali riconosciute a livello nazionale ed europeo, ai sensi Decreto Legislativo 13/13, spendibili all’interno mercato del lavoro, garantendo al tempo stesso un supporto economico a chi partecipa ai corsi.

I percorsi formativi disponibili sono:

• ASACOM – Assistente all’Autonomia ed alla Comunicazione delle persone con disabilità sensoriali, cognitive o psicofisiche

• OPI – Operatore per l’Infanzia

• OSA – Operatore Socio Assistenziale

• Trucco e Visagismo – Make-up professionale

• Operatore Olistico del benessere

• Acconciatore dello Spettacolo

Per maggiori informazioni e per iscriversi, è possibile contattare Gesfor ai seguenti recapiti:

• [email protected]

• 081 5264711

• 3735144824

• Sede Gesfor: Via Cesare Augusto, 25, Pozzuoli (NA)

• www.gesfor.eu