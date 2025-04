«Dico grazie ai poliziotti di Pozzuoli per aver catturato i rapinatori che volevano portarmi via tutto»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo da Giuseppe Salemme, titolare del bar-tabacchi Touch di Pozzuoli. «Cari Lettori, mi permetto di scrivere questa lettera aperta per esprimere un sincero e profondo ringraziamento a tutti i poliziotti del Commissariato di Pozzuoli, e in particolare agli investigatori della squadra anticrimine, per l’impegno straordinario che ogni giorno mettono nella difesa della nostra sicurezza. La mia esperienza personale, seppur dolorosa, mi ha dato l’opportunità di apprezzare il loro coraggio, la loro professionalità e la loro umanità. Sono stato recentemente vittima di una rapina, e vi assicuro che la paura che ho provato in quei momenti è stata indescrivibile. La sensazione di essere vulnerabile e impotente è qualcosa che non auguro a nessuno. Però, proprio quando tutto sembrava senza speranza, i ragazzi del dott. Raffaele Esposito, Dirigente del Commissariato di Pozzuoli, sono intervenuti con una rapidità e determinazione che mi hanno sorpreso e rassicurato. In pochissimo tempo, gli investigatori hanno braccato, inseguito e, con grande perizia, catturato i due criminali che avevano cercato di portarmi via tutto, ma che invece si sono ritrovati di fronte all’efficienza e alla forza della legge. Ho visto poliziotti che, pur affrontando situazioni di grande tensione, non hanno mai perso la calma, rimanendo sempre gentili e rispettosi nei miei confronti. Nonostante le lunghe ore di verbali, cavilli burocratici e la stanchezza evidente, non hanno mai fatto mancare un sorriso o una parola di rassicurazione… neanche il caffè, nemmeno quello è mancato! Bevuto a notte fonda per scacciare il sonno e la stanchezza, tra un susseguirsi di battute scherzose e riferimenti agli articoli del codice penale; sembrava proprio di essere in un film…Mi ha colpito particolarmente l’umanità che hanno mostrato. Non sono solo degli agenti che fanno il loro dovere: sono persone che comprendono il peso che ciascuno di noi porta, che ascoltano e che si impegnano con tutto il cuore per farci sentire al sicuro. Il loro lavoro va ben oltre la semplice applicazione della legge; si tratta di un atto quotidiano di servizio alla comunità, fatto con passione e dedizione. Questa lettera è il mio modesto contributo per ringraziarli pubblicamente e per ricordare a tutti noi che, dietro ogni divisa, c’è una persona che mette in gioco ogni giorno la propria vita per la nostra. È giusto che ne siamo consapevoli e che esprimiamo la nostra gratitudine. Un grazie di cuore a tutti i poliziotti del Commissariato di Pozzuoli, in particolare agli investigatori della squadra anticrimine, per avermi ridato la speranza e per continuare, con il loro impegno, a rendere le nostre strade più sicure. Con stima e riconoscenza, Giuseppe Salemme»