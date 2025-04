Bimba di 7 anni perde i sensi: salvata dai carabinieri

NAPOLI – Una donna è in auto con un bambino di 7 anni. Il piccolo ha perso i sensi e la babysitter sta provando a districarsi nel traffico per raggiungere l’ospedale. La fortuna ha voluto che una pattuglia del nucleo radiomobile di Napoli fosse in zona. Notano l’andamento nervoso dell’auto, la fermano e in pochi istanti si rendono conto dell’emergenza. Uno dei militari si mette alla guida della donna terrorizzata, ora libera di stringere il piccolo tra le braccia. L’altro carabiniere è nella gazzella e, sirene spiegate, fa da apripista fino al pronto soccorso del Santobono. Un percorso di traffico intenso, da via Pietro Castellino fino in via Manzoni, durato pochi minuti. Il piccolo è stato accolto dai medici e curato. Non è in pericolo di vita. Ancora da accertare cosa sia accaduto. La madre è arrivata poco dopo, ringraziando i militari per l’intervento.