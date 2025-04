POZZUOLI – Cristian Stellini a Licola per rifarsi il look in vista della partita di lunedì sera contro il Bologna. Il mister è stato ieri a Licola presso il centro “Stylist Chiantese” dove si è affidato ad Alessandro Chiantese, barbiere e grande tifoso del Napoli. Per Stellini foto di rito e autografi. Il mister lunedì siederà sulla panchina del Napoli al posto di Antonio Conte, squalificato.