A Monte di Procida i carabinieri arrestano uomo per stalking: stava seguendo l’ex armato di taglierino

MONTE DI PROCIDA – A Monte di Procida i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per atti persecutori un 67enne. La vittima ha contattato il 112 e ha chiesto aiuto. L’ex è a bordo della sua auto armato di taglierino. L’ha minacciata di ucciderla e la sta seguendo per le strade della città. I carabinieri si mettono alla ricerca dell’uomo e fortunatamente lo trovano. Bloccato con non poche difficoltà, viene arrestato. Il taglierino viene sequestrato. La vittima ha raccontato ai carabinieri di subire da circa 6 mesi comportamenti ossessivi da parte dell’uomo. Pedinamenti, chiamate e messaggi causati dall’interruzione della relazione sentimentale durata tre anni; eventi mai denunciati in precedenza. Il 67enne è in carcere.