POZZUOLI/ Sulla pagina del sindaco la foto che “imbarazza” l’assessore all’Istruzione

POZZUOLI – Chi sceglie le foto per il sindaco di Pozzuoli? Forse ce l’ha a morte con il povero preside Festa adesso assessore all’Istruzione? Perché ci sarà pure un’altra foto istituzionalmente più funzionale di questa in cui, lo sventurato è li a torturarsi un dito o un dente al cospetto poi di una scolaresca a cui, per anni, i genitori avranno urlato: “non metterti le mani in bocca!.” E invece nel meglio di un incontro di Protezione Civile spunta lo scatto malefico pubblicato non da chi vuole prenderlo in giro ma direttamente dalla pagina Facebook del sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni. Proprio vero: dagli amici mi guardi Iddio…

LA FOTO