Lo splendore del Rione Terra tornato a vivere per Natale – LE FOTO

POZZUOLI – Uno spettacolo indescrivibile, come l’emozione vissuta da tanti puteolani che da ieri ammirano esterrefatti il Rione Terra listato a festa. E’ la “Magia del Natale” che ha avuto inizio ieri sull’antica rocca della città, dove è stato dato il via al programma di eventi natalizi. Il primo della storia, sul Rione ritornato a vivere dopo oltre 50 anni. Da ieri sera in migliaia stanno affollando gli antichi vicoletti in un suggestivo ritorno al passato.

IL PROGRAMMA – Dopo il taglio del nastro da parte del sindaco Gigi Manzoni e del vice Filippo Monaco, da oggi ha preso il via il programma di eventi con una lunga serie di appuntamenti ed iniziative che termineranno all’Epifania. La programmazione giornaliera, a partire dalle 8 e fino alle 22 prevede: la sveglia del villaggio con gli elfi; la cassetta postale e la casa di Babbo Natale; la parata di Natale; Baby Dance; Body painting dei bambini; food, drink and beverage; Arte, Moda e Cultura tra le botteghe.