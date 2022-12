E’ online il nuovo sito di Cronaca Flegrea: più dinamico e con una doppia versione

POZZUOLI – Dinamico, leggero, veloce, con una nuova grafica, una doppia versione (classica e blog), accesso ai contenuti più agevole soprattutto dai dispositivi mobili e e “dark mode”. Sono le caratteristiche del nuovo sito di Cronaca Flegrea, online da questa mattina. Tra le nuove opzioni c’è la possibilità di attivare la modalità scura (dark mode) per ridurre l’affaticamento degli occhi, specialmente di sera, e per garantire un maggiore risparmio di batteria per tablet e smartphone. Dal menù a tendina sarà possibile anche scegliere la modalità blog che permetterà di visualizzare gli articoli in ordine temporale. Inoltre la nuova veste grafica rende il sito più dinamico e funzionale, dando maggiore risalto a ogni notizia. Grande risalto sarà dato allo sport e alle “vostre segnalazioni”, rubrica che da anni dà voce alle migliaia di cittadini che ci scrivono da Pozzuoli e da tutti i Campi Flegrei.

I CANALI – Dopo undici anni di attività Cronaca Flegrea continua ad essere un riferimento per tutti i cittadini dell’area flegrea, con una pubblicazione giornaliera media di 12 articoli al giorno, notizia di cronaca, politica, sport, curiosità che giungono dai comuni di Pozzuoli, Quarto, Bacoli e Monte di Procida. Ovviamente per seguire Cronaca Flegrea basta digitare www.cronacaflegrea.it oppure accedere attraverso i nostri canali social: su tutti Facebook, dove la nostra pagina ha superato gli 82mila followers. Non resta quindi che augurarvi buona lettura!