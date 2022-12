A Pozzuoli un flash mob di solidarietà per le donne iraniane e afghane

POZZUOLI – Donna, vita, libertà. In queste tre parole le ragazze iraniane hanno racchiuso l’idea di un nuovo paradigma sociale e politico che sta travolgendo lo stato teocratico che, da oltre 40 anni, ha fatto della negazione dei diritti delle donne un assioma. Le giovani, e con loro sempre più ragazzi, stanno lottando duramente contro questo stato di cose, pagando un grave prezzo di sangue. Chiunque si batta per la propria libertà e autodeterminazione si batte per tutte e per tutti. In Europa e nel mondo si è sviluppato un movimento trasversale che manifesta nelle città per esprimere solidarietà alle donne iraniane in rivolta e affermare che non sono sole, che la loro lotta riguarda tutte noi. Raccogliendo l’appello della giornalista e blogger Masih Alinejad “BE MY VOICE”, l’UDI e l’Agorà delle Donne propongono per il 13 dicembre 2022, dalle 10,30 alle 12,30, una manifestazione di solidarietà alle donne iraniane e alle afghane, già dimenticate dalla cronaca. Sarà un flash-mob con alcune danzatrici in movimento all’interno di un recinto/prigione, poi abbattuto da loro stesse e da ragazze delle scuole aderenti, concludendosi con un’azione scenica corale di liberazione.

L’APPUNTAMENTO – L’epicentro di questa onda sismica di solidarietà sarà Pozzuoli, Piazza della Repubblica, e la speranza è che si propaghi quanto più distante possibile, con quella forma circolare che nell’acqua e nella terra profonda abbatte confini e status quo, producendo rigenerazione e cambiamento e che tanto appartiene al femminile.