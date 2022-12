POZZUOLI – Su il sipario, riapre il Teatro San Luca di Arco Felice a Pozzuoli. L’appuntamento è per oggi alle 19 in via Miliscola 135 per un brindisi di buona fortuna. Alle 19:30 saranno illustrate le attività in programma e dalle 20:00 alle 20:30 Nicoletta Battelli e Tommy Di Paola delizieranno il pubblico con la loro musica.