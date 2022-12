Viaggi temporali tra Napoli, Pozzuoli, Caserta e Salerno: gli ultimi appuntamenti della rassegna di cinema Tam Tam Digifest

POZZUOLI – A partire da oggi e fino a domenica 18 dicembre si conclude con una 7 giorni di proiezioni il Tam Tam Digifest 2022. Si viaggerà nel tempo nelle sale del Teatro Civico 14 di Caserta, dell’Art Garage di Pozzuoli, del Coffee Brecht di Napoli, del Piccolo Teatro del Giullare di Salerno grazie alla selezione di film della rassegna diretta da Giulio Gargia, quest’anno dedicata al tema “Viaggi temporali – le fabbriche dei nuovi futuri”. Il “viaggio nel tempo” è uno dei grandi classici del cinema che emerge in continuazione come un fiume carsico in ogni genere di produzione, dai grandi blockbuster hollywoodiani come “Ritorno al futuro” a “Terminator”, da “X Men” a “Star Trek” fino al recentissimo “Edge of Tomorrow” che declina in un wargame infinito il loop temporale de “Ricomincio da capo”, altro classico spesso citato e da noi replicato in versione nostrana con “È già ieri” da Antonio Albanese. Ciò che si vuole evidenziare con la rassegna di quest’anno è un “sentiment” particolare che si sta facendo strada nella nostra vita di tutti i giorni, quella percezione sociale che vede il presente come una minaccia, oppresso da pandemie, nuove guerre, crisi economiche e rapido degrado dell’ambiente, e si rifugia perciò in soluzioni che prevedono un “altro tempo”. Il senso neppure tanto nascosto è che ormai il mondo presenta un “errore di sistema” che non possiamo risolvere qui ed ora, ma solo altrove e fuori dal presente. Per questo oggi pensiamo alla narrazione dei viaggi nel tempo fatta dal cinema come ad una “fabbrica di nuovi futuri”, una direzione che ci aiuti a superare gli ostacoli di un presente che sembra ormai compromesso. In questo senso, abbiamo cercato di selezionare film meno conosciuti, evitando titoli come “Terminator”, “Ritorno al futuro”, X men e gli Star Trek, ma anche il già molto celebrato “Interstellar” e recuperando invece narrazioni meno battute del tema.

IL CALENDARIO DELLE PROIEZIONI – Caserta – Teatro Civico 14 venerdì 9 dicembre ore 21 “In un futuro aprile” di Federico Savonitto e Francesco Costabile; Pozzuoli – Art Garage sabato 10 dicembre ore 21 “Looper” di Rian Johannes e domenica 11 dicembre ore 19 “Prince of Persia – Le sabbie del Tempo” di Mike Newell; Napoli – Coffee Brecht domenica 11 dicembre ore 21.30 “Looper” di Rian Johannes; Salerno – Piccolo Teatro del Giullare martedì 13 dicembre ore 21 “Deja vu – corsa contro il tempo” di Tony Scott; Napoli – Coffee Brecht domenica 18 dicembre ore 21.30 “In un futuro aprile” di Federico Savonitto e Francesco Costabile. Il Festival è realizzato dalla Cooperativa Tam Tam in collaborazione con Compagnia del Giullare,Associazione Articolo 21, Associazione Gea, e con il contributo della Film Commission Regione Campania e dell’assessorato Turismo e Spettacolo della Regione Campania. Direzione artistica Giulio Gargia. Info e prenotazioni 366 3188501 pagina FB Tam Tam Digifest