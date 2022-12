CALCIO/ Primo pareggio in campionato per il Rione Terra Sibilla: reti bianche contro il Cellole

BACOLI – Si ripete la sfida della scorsa stagione a Bacoli tra Rione Terra (oggi Rione Terra Sibilla) e Cellole Calcio, allora valevole per il terzo turno playoff nel tentativo di conquistare l’Eccellenza. Oggi si arriva invece all’incontro dopo un rinvio dovuto al maltempo e quindi con tutte le difficoltà che comporta un turno infrasettimanale giocato alle 14:30. Cellole che staziona a metà classifica a 16 punti, Rione Terra Sibilla che ha perso l’occasione alla scorsa giornata di riagganciare la zona playoff e vuole riprovarci approfittando della partita in meno e passare da 18 a 21 punti. Al triplice fischio arriva però il primo pareggio stagionale in campionato per i flegrei, che dovranno ritentare l’assalto al quarto posto la prossima giornata.

LA CRONACA – Il Rione Terra Sibilla parte forte, ritrovando la sicurezza della sua caratteristica fondamentale caratterizzata dal gioco palla a terra, che non aveva funzionato nella scorsa giornata a Cardito contro la Virtus Afragola. Il Cellole è però una squadra esperta e ben organizzata, che non crea particolari pericoli ma non concede nulla agli avversari fino alla mezz’ora, quando l’interno destro dal limite dell’area di Cirino si stampa sul palo. I padroni di casa portano all’intervallo un maggior possesso palla e territoriale, oltre alla consapevolezza di poter sbloccare la partita nella ripresa. Nel secondo tempo, però, nonostante le occasioni dal limite dell’area di Di Matteo dopo un’azione corale e un tiro di Lucignano neutralizzato da D’Andrea, tali piani vengono stravolti dal duro scontro aereo tra Grella e Ricci. Entrambi cadono a terra con un duro colpo subito, e si innervosisce un frangente di gara che il direttore di gara non riesce a gestire al meglio, e che porta all’espulsione di Scherillo in campo, mister Faustino, Fusco e Falanga dalle panchine. La partita diventa quindi nervosa e cala la lucidità, andando dritta verso lo 0-0.