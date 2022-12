Bacoli piange Giacomo Bot, il «maestro della pesca» morto nell’incidente in mare in Sardegna

BACOLI – La città di Bacoli piange per la scomparsa di Giacomo Bot, 56 anni, da tutti conosciuto come il “maestro della pesca”. Giacomo è una delle due vittime del naufragio del motoscafo finito ieri sugli scogli nel mare dell’arcipelago di La Maddalena. Cinquantasei anni, originario di Posillipo, Giacomo lavorava da quindici anni al negozio di articoli da pesca “Explora Fishing” in via Risorgimento a Bacoli. Un pescatore sportivo esperto, iscritto al Coni e pluripremiato nelle competizioni internazionali, al campionato mondiale attività marittime-Big-Game per nazioni del 2007 aveva conquistato la medaglia d’argento.

LA TRAGEDIA – Bot ha perso la vita nelle acque della Maddalena insieme a Tommy Di Chello, 38 anni titolare di un’impresa di giardinaggio nonché suo amico che aveva raggiunto in Sardegna per una battuta di pesca. Insieme ad altre due persone (rimaste ferite) si trovavano su un’imbarcazione da pesca di circa 8 metri che è finita sugli scogli. L’incidente è avvenuto vicino all’isola delle Bisce, tra Caprera e Porto Cervo.