Lo scrittore Pino Imperatore presenta il suo nuovo libro a Casa Mehari a Quarto

QUARTO – Mercoledì 11 settembre (alle ore 18,30) Pino Imperatore presenterà il suo nuovo libro: “I demoni di Pausilypon. Neapolis 22 a. C. La prima indagine di Virgilio”. L’evento nell’ambito della rassegna “Book and Drink. Incontri e brindisi con gli autori” si terrà nel bene confiscato Casa Mehari in via Nicotera n. 8, Quarto. Il lavoro di Imperatore è un’emozionante spy story ambientata in epoca romana con un detective d’eccezione, Virgilio Publio Marone, l’autore dell’Eneide. Chiacchiere e cultura, con il brillante scrittore, già autore della saga di “Casa Esposito” e di altri best seller partenopei. Modera Arturo Delogu dell’associazione Artemide Aps. I ragazzi de “La bottega dei Semplici Pensieri” vi aspettano al bistrot della cooperativa “La Quercia Rossa” con spritz e delizie varie.

SINOSSI – Neapolis, 22 a.C. – Dalla vasca delle murene di una lussuosa villa situata nella meravigliosa località di Pausilypon affiora una carcassa umana. È del ricco e spregevole eques romano Lucio Popilio Lepido, ospite del proprietario della villa, il cavaliere Publio Vedio Pollione, più feroce del morto. Pollione e Lepido non sono gli unici equites di Pausilypon: altri cinque loro sodali, con cui hanno sancito un patto segreto, si sono dati appuntamento nella dimora per un simposio. A pochi giorni – non è un caso – dall’arrivo in città dell’imperatore Augusto. Accanto al corpo di Lepido, un messaggio oscuro. Una minaccia? Un avvertimento? È possibile che l’assassino non voglia fermarsi? E chi può essere il nemico degli equites? Un avversario politico? O uno degli schiavi trattati come bestie? Pollione ha un’idea: rivolgersi al più grande poeta di Roma, il vate Publio Virgilio Marone, che a Neapolis sta componendo gli ultimi libri dell’Eneide. E Virgilio accetta di indagare, con i suoi inseparabili collaboratori: lo scriba Proculo, svelto di mente e di lingua, e Petelia, forte nel corpo e nello spirito. Sarà una battaglia all’ultimo sangue. Un viaggio spietato nei grandi enigmi della vita e della morte. Nei secoli Virgilio è stato raffigurato come poeta del circolo di Mecenate, come mago capace di profetizzare l’avvento di Cristo, e naturalmente come guida di Dante nei gironi infernali e nelle balze del Purgatorio. Ma mai, fino a ora, come detective. Lo fa Pino Imperatore, capace di costruire un mystery pieno di tensione, di ricreare le luci e le ombre della Roma di Augusto, di mettere in scena personaggi indimenticabili, che siano realmente esistiti o inventati dalla sua penna. Senza ovviamente rinunciare all’elegantissima ironia che lo ha reso uno degli autori più amati del nostro tempo.