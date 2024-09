Sorpreso a vendere droga davanti a un locale, arrestato 45enne di Pozzuoli

POZZUOLI – È accusato di detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti il 45enne puteolano arrestato nella giornata di ieri dagli agenti del Commissariato di Bagnoli durante i servizi predisposti in occasione di una nota manifestazione musicale. All’esterno di un locale di via Coroglio gli agenti hanno notato l’uomo confabulare con fare circospetto con un’altra persona a cui, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa. Accortosi poi della presenza dei poliziotti, ha tentato di disfarsi di un involucro cercando, altresì, di disperdersi tra la folla.

IL SEQUESTRO – Gli agenti, recuperato l’involucro contenente 4 pastiglie di ecstasy del peso di 3 grammi circa, hanno raggiunto e bloccato il 45enne, trovandolo in possesso di 4 involucri di cocaina del peso di 2 grammi circa, 3 involucri di hashish del peso di 3 grammi circa, un involucro di marijuana del peso di 10 grammi circa e 180 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa. L’indagato, identificato per un 45enne puteolano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti.