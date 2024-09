POZZUOLI/ «Siamo invasi da topi sul lungomare: entrano nei palazzi e in casa»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Spett.le redazione, Vorrei segnalare lo stato di disagio, che stiamo vivendo noi residenti di Largo Matteotti, dovuto ad una considerevole presenza di ratti. Speriamo che diffondendo quanto accade tramite la Vs. redazione riusciamo a sollecitare il comune di Pozzuoli ad intervenire, dato che fino ad ora abbiamo inviato mail, PEC ma con nessun riscontro, sono passati 10 giorni e non si sono neanche degnati a risponderci. I ratti provengono dalle aree pubbliche prospicienti la scogliera che delimita il lungomare denominato “passeggiata San Vincenzo”, invadono l’intero condominio e sin anche le nostre abitazioni. E’ da qualche anno che il Comune di Pozzuoli non provvede più ad una manutenzione preventiva di disinfestazione, derattizzazione ed a pulire erbaccia e carte sporche in prossimità dei balconi e delle abitazioni. Noi residenti abbiamo provveduto con più interventi di derattizzazione per quanto riguarda l’area condominiale, ma se non interviene il comune con regolari interventi sulla parte del lungo mare non riusciremo mai ad eliminare i ratti. Ormai i ratti entrano in tutte le abitazioni anche ai piani alti, è veramente una situazione di degrado avvilente considerando la pericolosità igienico-sanitaria che può proferire di gravi malattie infettive». Ilaria S.