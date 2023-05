L’ISIS Tassinari di Pozzuoli a Varna per il progetto “Italia/Bulgaria round trip”

POZZUOLI – Nell’ambito del progetto internazionale “Italia/Bulgaria round trip” ed in concomitanza con la festa bulgara dell’istruzione, della cultura e dell’alfabeto cirillico ricadente il 24 maggio, una delegazione dell’ISIS “Guido Tassinari” di Pozzuoli guidata dal Dirigente Scolastico, Teresa Martino, ha fatto visita al Liceo linguistico “A.S. Pushkin” di Varna (Bulgaria) partner del medesimo progetto, ricambiando in tal modo la venuta della delegazione bulgara a Pozzuoli, tenutasi lo scorso mese di marzo, per siglare l’accordo di mobilità interscolastica che vede coinvolte le due scuole.

IL VIAGGIO – La visita è stata aperta da colloqui istituzionali tenutisi a Sofia tra la Martino e S.E. Giuseppina Zarra, Ambasciatrice d’Italia in Bulgaria, la quale ha fortemente apprezzato il progetto medesimo, di alto profilo sociale, culturale e didattico, concedendo allo stesso il “patrocinio morale” da parte dell’autorità diplomatica italiana. La visita è poi continuata a Varna, presso il Liceo “Pushkin” dove la delegazione puteolana è stata accolta dal Dirigente Scolastico, Svetlan Iliev e dal coordinatore del progetto, Daniela Tsoneva Procacci. Al tavolo tecnico che ne è seguito, dove sono stati affrontati tutti i punti connessi al medesimo progetto, era presente anche l’assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Varna, Lilia Hristova. Inoltre, la delegazione dell’ISIS “Tassinari” insieme al Liceo “Pushkin”, accompagnati dal corrisponde consolare italiano, Antonio Tarquinio, ha avuto l’onore di aprire la parata per le celebrazioni dei Santi Cirillo e Metodio, “creatori” dell’alfabeto cirillico, tutt’ora utilizzato in diversi Paesi dell’est Europa. Alla parata svoltasi a Varna, presenti le massime autorità civili, hanno partecipato un centinaio di scuole e scolaresche di ogni ordine e grado, università e l’accademia navale.

IL PROGETTO – “Italia/Bulgaria round trip”, fortemente voluto dalla professoressa Teresa Martino e sostenuto dal Comune di Pozzuoli anche attraverso un contributo economico, vede coinvolto in prima fila il professor Vittorio Festa, assessore alla Pubblica istruzione, entrerà nel vivo della parte operativa già ad inizio prossimo anno scolastico con i primi interscambi culturali tra i giovani studenti italiani e bulgari individuati secondo dei criteri prestabiliti dalle scuole e coinvolti dalle rispettive scuole.