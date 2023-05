Interdittive antimafia, colpite due società di Pozzuoli

POZZUOLI – Due società di Pozzuoli sono finite nel mirino della Prefettura di Napoli che le ha colpite con provvedimenti interdittivi. Si tratta della “Restivo Srl”, operante nel settore del trasporto merci non alimentari su strada con sede in via Toiano e della “Fra.Ra.Fer. di Restivo F. e Co. Sas”, che opera nel settore delle autodemolizioni ed ha sede in via Campana. A carico loro, dunque, l’autorità territoriale di governo ha emesso due interdittive antimafia nell’ambito di una intensificazione dei controlli. Sia la “Restivo Srl” che la “Fra.Ra.Fer” potranno impugnare i provvedimenti al Tar della Campania e al Consiglio di Stato.