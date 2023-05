Intelligenza Artificiale alla scuola “Pitagora” di Pozzuoli

POZZUOLI – Mercoledì 24 maggio ha avuto luogo la cerimonia di conferimento delle attestazioni a 15 alunni dell’Istituto Superiore Statale “Pitagora” di Pozzuoli per il corso di Intelligenza Artificiale attivato come progetto presso la scuola puteolana. Il seminario, intitolato “Elementi di Intelligenza Artificiale” della durata di 25 ore frontali tra teoria e pratica, è uno dei pochi casi in cui alunni di scuola superiore di secondo grado si sono confrontati con un ambito tecnico così complesso quanto ricco di prospettive. Nel corso dell’anno scolastico i partecipanti, tutti volontari e senza restrizioni di accesso rispetto all’annualità di frequenza, si sono impegnati con profitto su tematiche quali machine learning e reti neurali, classificazioni e similarità di immagini, di suoni e di parametri, sentiment analysis, interazioni umano- computer. Il corso è stato incardinato su ore pomeridiane di potenziamento e disponibilità, dunque è stato fruito come servizio accessorio e gratuito alla regolare didattica dei ragazzi.

I RICONOSCIMENTI – Il seminario ha offerto non solo l’occasione di apprendimento di nuovi strumenti tecnici, ma anche il metodo e lo spirito critico necessari per comprendere la giusta collocazione dell’intelligenza artificiale con solide basi etiche. Le pergamene di fine corso sono state consegnate agli allievi – accompagnati da familiari e amici – nell’auditorium interno all’istituto da parte del Dirigente Scolastico Antonio Vitagliano, congiuntamente ai Vicari professori Antonio Minieri e Massimiliano Carrino, allo staff di vicepresidenza i docenti Lucia Amato e Antonio De Simone, nonché al docente formatore Gionata Barbieri.