POZZUOLI/ La denuncia: «Sterpaglie ovunque, non si vede manco la scuola. Siamo stati abbandonati» – LE FOTO

POZZUOLI – «Gentile direttore, questo è lo stato di abbandona in cui versa via Alfonso Gatto, quartiere di Monteruscello nei pressi scuola liceo Scientifico “Ettore Majorana”. Piante non tagliate, sterpaglie ovunque a tal punto che non riusciamo a vedere nemmeno l’illuminazione e se noti non si vede nemmeno la scuola perché è ricoperta dai cespugli. Se voi di Cronaca Flegrea potete fare qualcosa ve ne saremo grati perché siamo stati abbandonati».