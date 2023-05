La terra trema ancora a Pozzuoli: terza scossa in un giorno, epicentro via Campana e via Artiaco

POZZUOLI – Non si ferma l’ondata sismica a Pozzuoli. Dopo le due scosse della mattina, anche nel pomeriggio la terra ha tremato. Secondo i dati diffusi dall’Osservatorio Vesuviano alle 16.24 è stato registrato un sisma di magnitudo 1,9 ± 0,3 localizzato tra via Artiaco e via Campana. Il fenomeno, accompagnato da un boato sentito in tutta la zona, è avvenuto alla profondità di 3,3 km. Nei minuti successivi la polizia municipale ha perlustrato le aree prossime all’epicentro non rilevando particolari criticità.