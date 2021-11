POZZUOLI – L’Istituto Comprensivo 7° Pergolesi 2 di Pozzuoli, anche quest’anno, partecipa attivamente al processo di sensibilizzazione dell’opinione pubblica per l’eliminazione della violenza contro le donne e, in una prospettiva più ampia, contro ogni forma di violenza di genere. Palazzo Migliaresi, al Rione Terra, sarà sfondo dell’importante manifestazione, messa in calendario per la giornata di giovedì 25 novembre, alle 10. Protagonista dell’evento il Teatro Sociale d’Istituto “Tam Tam Education”, guidato dall’insegnante Enza Iaccarino. Docenti, genitori e alunni metteranno in scena una serie di quadri recitativi e coreografati per gridare a voce alta il proprio ‘no’ alla violenza sulle donne. Un’iniziativa importante per sensibilizzare la collettività e che vede in prima fila soprattutto i giovani, i cittadini del domani. Nel corso della mattinata verrà poi proiettato il filmato “Invisibile: sogni rubati” in ricordo delle vittime delle mafie.