L’inchiesta sul Rione Terra di Pozzuoli sbarca sulla Rai

POZZUOLI – L’inchiesta sul Rione Terra sbarca su Rai 3. Sarà il programma di approfondimento “Far West”, condotto da Salvo Sottile, a porre l’attenzione nuovamente sull’affaire – Rione Terra, che ha visto coinvolti, tra gli altri, l’ex sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, l’imprenditore puteolana Salvatore Musella e l’ex dirigente del Pd Nicola Oddati, tutti attualmente agli arresti domiciliari. L’appuntamento è per questa sera alle ore 21.30, sull’emittente nazionale Rai 3. La giornalista Veronica di Benedetto Montaccini ha ripercorso i maggiori punti di interesse citati nell’ordinanza emessa dal GIP: il sarto che forniva i vestiti su misura a Nicola Oddati, l’albergo nel quale quest’ultimo avrebbe soggiornato ed altri passaggi clou dell’inchiesta.

TRA I VICOLI – Le telecamere della trasmissione d’inchiesta sono andate anche sul Rione Terra, apprezzandone le bellezze e la peculiarità. Le interviste, però, coinvolgono anche la politica locale. È stato intervistato, infatti, il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, perché è a lui che spetta oggi l’onere di far rinascere il Rione Terra, ed il consigliere di Pozzuoli ORA Riccardo Volpe che da sempre, insieme al suo movimento, in prima linea per un nuovo modello di gestione dell’antica rocca. Non volendo spoilerare altro, non resta che prepararsi all’appuntamento di stasera alle 21.30 per capire se ci sono altri scenari su una delle più grandi inchieste che ha coinvolto la città di Pozzuoli.