POZZUOLI/ La Darsena è completamente prosciugata: gozzi e barche adagiate sul fondale – LE FOTO

POZZUOLI – La Darsena continua ad essere il “termometro” del bradisismo a Pozzuoli. Anche oggi, infatti, l’antico porticciolo per le barche e i gozzi dei pescatori risulta completamente a secco. Situazione simile nell’area portuale, all’altezza della Capitaneria di Porto. Le imbarcazioni sono ormai adagiate sul fondale, l’acqua si è prosciugata quasi del tutto. I motivi? due. Il livello del suolo in città è tornato difatti a sollevarsi, dopo un periodo di stasi e la bassa marea, che ha prosciugato anche le spiagge a via Napoli e Lucrino.

IL SOLLEVAMENTO – Per quanto riguarda il bradisismo, invece, l’ultimo bollettino dell’INGV rivela che dagli inizi del 2024 “il valore medio della velocità di sollevamento nell’area di massima deformazione è di circa 10±3 mm/mese alla stazione GNSS di Rione Terra”. In aumento anche le scosse di terremoto dopo la fase di ‘riposo’ di dicembre dove in 31 giorni i sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato solo 76 terremoti, con una magnitudo massima 1.4. Complice del bradisismo, in questo scenario, anche la bassa marea che interessa più zone d’Italia.

LE FOTO