Ex allenatore della Puteolana denuncia: «Mi fu chiesto di perdere una partita, dissi no e fui esonerato»

POZZUOLI – Denuncia choc di Ezio Capuano, ex allenatore della Puteolana ai tempi della presidenza di Attilio Cesarano e che oggi allena il Taranto in Lega Pro. Intervistato a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, Capuano ha raccontato le pressioni subite dalla società affinché la squadra da lui allenata, che all’epoca militava in serie C2, perdesse l’ultima partita. Il tecnico, però, non si piegò al volere dei vertici e la partita finì in pareggio.

LA DENUNCIA – «Quando allenavo la Puteolana mi capitò una cosa stranissima. – ha raccontato quest’oggi il tecnico a Radio Kiss Kiss – Amo Pozzuoli, ventidue anni fa, feci un capolavoro calcistico. Quella squadra la portai al 2° posto dopo aver ceduto diversi giocatori tra cui Castaldo. La dirigenza del Pozzuoli mi chiese di perdere l’ultima partita, altrimenti mi avrebbero esonerato. L’avrei dovuta perdere e se l’avessi vinta o pareggiata mi avrebbero fatto fuori. Io non accettai e quella partita finì in pareggio, segnò Dionisi al 94′ e facemmo 1 a 1. Non pensavo facessero sul serio, ma al termine della gara fui esonerato. Nella giornata successiva la tifoseria del Pozzuoli stese uno striscione: “Capuano esonerato=reato”»