POZZUOLI – E’ di 39 nuovi positivi al Covid-19 e 6 guariti il bilancio relativo al giorno 16 gennaio 2021. Un dato che fa segnare un +13 alla voce “positivi” rispetto al giorno precedente. Nell’ultimo giorno sono stati effettuati 289 tamponi, 72 in più rispetto a ieri. Attualmente le persone contagiate in città sono 1590 di cui 12 sono ricoverate in ospedale, mentre la stragrande maggioranza è in isolamento domiciliare.