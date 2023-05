LICOLA/ Maltempo, case allagate da acqua di fogna nel “Parco Verde” – LE FOTO

LICOLA – Abitazioni allagate dall’acqua di fogna dopo le piogge torrenziali di questa mattina. E’ quanto è accaduto al “Parco Verde”, al confine tra i comuni di Pozzuoli e Giugliano, a pochi passi dal depuratore di Cuma-Licola. «Siamo stati sommesi da acqua di fogna, che è entrata in tutte le case provocando grandi danni.- racconta una residente – Nel 2023 con forti piogge ancora ci allaghiamo. Nel mio giardino l’acqua è arrivata fino al ginocchio e ovviamente è entrata in casa, è acqua di fogna, è marrone. Questa è l’ennesima prova del degrado in cui viviamo nonostante le case dove abitiamo non ce l’hanno regalate».