Controlli dei carabinieri a Licola Mare: sequestri e denunce

LICOLA – Questa notte i Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno setacciato le strade di Licola con particolare attenzione al rispetto delle fondamentali norme del codice della strada. Durante le operazioni sono state identificate 62 persone e controllati 41 veicoli tra auto e scooter per un totale di 22mila euro di infrazioni contestate e diversi sequestri. Molti i centauri – perlopiù giovanissimi – beccati alla guida senza casco, con una moto senza la revisione o senza assicurazione. Non sono mancati i sequestri e le denunce. Un 29enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico mentre un 18enne è stato sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la patente con recidiva nel biennio. Segnalati alla Prefettura quattro ragazzi quali assuntori di sostanze stupefacenti.