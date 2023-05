Il video-denuncia: «La mia casa se ne cade a pezzi ma al Comune di Pozzuoli mi dicono di aspettare»

POZZUOLI – «Ieri mattina, 12 maggio, ha piovuto e questi sono i danni. Nei giorni scorsi sono andato al comune di Pozzuoli ed ho portato le foto della mia casa ma il geometra mi ha detto che devo aspettare perché devono fare i lavori in tutto Monterusciello. Ma io mica posso aspettare i loro tempi? Io sto all’ultimo piano e nel frattempo la mia casa se ne cade a pezzi. Noi paghiamo regolarmente il fitto al comune di Pozzuoli e queste sono le condizioni in cui viviamo» è questa la denuncia che arriva da Giuseppe De Sio, residente in via Corrado Alvaro, al lotto 6 di Monterusciello. De Sio ha inviato alla nostra redazione un video-denuncia e foto che mostrano lo stato in cui versa la sua casa popolare.