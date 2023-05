CALCIO/ Il Rione Terra a un passo dalla storia: cresce l’attesa per la finale che vale la promozione in Eccellenza

POZZUOLI – Meno di ventiquattro ore separano il Rione Terra dalla storia e da quella che potrebbe essere la sua prima partecipazione al campionato di Eccellenza. Dopo oltre venti anni, il progetto virtuoso nato dalla mente dell’imprenditore puteolano Sergio Di Bonito toccherà il punto più alto della sua esperienza calcistica (a prescindere dall’esito), con la finalissima che vale la promozione. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 11.30 a Nola dove i flegrei allenati dal figlio d’arte Faustino Canè affronteranno l’ostico Cimitile in una gara difficile che vede la squadra del piccolo comune di Napoli favorito. Ma dopo aver sovvertito per ben due volte i favori dei pronostici nelle precedenti due gare dei play off di girone (con due vittorie in trasferta), il Rione Terra punta alla terza impresa, quella che la proietterà in Eccellenza.

L’ATTESA – Intanto l’attesa cresce e i flegrei di Canè hanno dato vita ad allenamenti intensi durante i quali sono stati ripassati gli ultimi appunti tecnico-tattici. Ogni dettaglio è stato attenzionato, dallo studio dell’avversario all’approccio tattico e mentale che dovranno avere i puteolani, che vogliono a tutti i costi portare a Pozzuoli la promozione.