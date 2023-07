Le Caretta Caretta tornano a Pozzuoli, scoperto un nido a Licola Mare

POZZUOLI – Le Caretta Caretta sono tornate a Pozzuoli dopo anni. Poche ore fa è stato scoperto un nido a Licola Mare. Una tartaruga marina ha deposto le sue uova sulla spiaggia e il punto è stato subito individuato e messo in sicurezza. A scovare la traccia è stato un ultraleggero solito pattugliare le coste. «Possiamo confermare il nido anche a Pozzuoli; non accadeva dal lontano 2005 – spiega Umberto Mercurio, presidente dell’associazione Licola Mare Pulito – Dalle tracce si nota che sono stati fatti più tentativi: la tartaruga ha esplorato la spiaggia prima di individuare il punto adatto dove deporre le uova. Una vittoria di non poco conto per chi come si batte da anni per la riqualificazione delle spiagge e la tutela dell’ambiente marino». In Campania, fino a settembre, con la schiusa degli ultimi nidi, andranno intanto avanti le attività che si svolgono nell’ambito del progetto Caretta in Vista, promosso da un gruppo di lavoro formato da vari enti e associazioni e coordinato dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn. Da qui l’appello di Umberto Mercurio ai bagnanti: «Qualora doveste trovare un nido in spiaggia, andate subito a segnalarlo. Il gruppo di lavoro del progetto Caretta in Vista lo metterà in sicurezza».