BACOLI/ Josi rinuncia all’ufficio staff del sindaco «70mila euro che utilizzerò per la città»

BACOLI – Josi Della Ragione rinuncia alla costituzione di un ufficio staff del sindaco facendo risparmiare 70mila euro alle casse del comune di Bacoli. Una decisione in controtendenza che è stata resa nota dallo stesso primo cittadino «Ho deciso di non costituire l’Ufficio di Staff del Sindaco. Sarebbe costato 70.000 euro alla città. Era un’opportunità che mi era garantita, a seguito della fine del dissesto. -ha spiegato Josi- Ma ritengo giusto che questi fondi non vengano utilizzati per finanziare organismi politici. Ma altre altre attività. A partire dalla sicurezza del territorio. A partire dall’assunzione di nuovi agenti della Polizia Municipale, per la stagione estiva. Ed abbiamo già provveduto a farlo. È un atto che ho ritenuto doveroso. Come altre azioni simili, che ho sempre compiuto con la certezza che gli interessi della comunità vengono prima di ogni cosa. Affinché siano di esempio. Appena eletto sindaco, a 28 anni, rinunciai all’auto blu e a tutte le agevolazioni e le gratuità connesse. Buoni benzina, telepass, spese di rappresentanza. Senza indugio».

IL SOSTEGNO – «Oggi -ha aggiunto il sindaco di Bacoli- Ringrazio una donna straordinaria. Assunta Della Ragione. Prima da dipendente comunale e, da tanti anni, da pensionata volontaria, aiuta me, e tutta la giunta, l’amministrazione, con la gestione della posta. E non solo. Lo ha fatto nei tempi più difficili. Nello scatafascio generale. Continua a farlo adesso. Un faro per tutti noi. Animata da passione e professionalità.»