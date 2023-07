POZZUOLI/ I lettori segnalano: «Degrado nel centro storico ma nessuno ci ascolta»

POZZUOLI – «Gentile Cronaca Flegrea, sono una residente del centro storico di Pozzuoli. Volevo denunciare che a causa di questo distributore automatico di bibite qui non si dorme più. C’è caos a tutte le ore ma soprattutto c’è molta sporcizia. Ad ogni ora della notte sentiamo giovani che urlano, che prendono bibite e si siedono ai tavolini del vicino bar Kaly Yuga che quando sta chiuso diventa il loro ritrovo. In alcune occasioni abbiamo visto anche giovani fare la pipì li fuori. Ma è mai possibile? Non si può regolamentare questa cosa?» (Maria S.)