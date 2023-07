POZZUOLI/ Presentato il cartellone degli spettacoli estivi

POZZUOLI – E’ stato presentato “Notti di Stelle, Pozzuoli in Arte”, il cartellone di spettacoli in programma fino al 30 settembre. Il primo appuntamento è fissato per martedì 11 luglio con il primo dei 45 film che saranno proiettati al rione Terra nell’ambito della rassegna “A Spasso nel Cinema”. Da sabato 15 luglio prenderà il via nell’area eventi di Villa Avellino “Orizzonti d’Estate”, tra teatro e musica che vedrà la partecipazione di: Peppe Iodice, Massimiliano Gallo, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Stefano Sarcinelli, Maurizio Casagrande, Paolo Caiazzo, I Ditelo Voi, Simone Schettino, Francesco Cicchella, Lino Cannavacciuolo, Peppe Barra, Peppe Servillo, Franco Castiglia, Emilio Massa e Francesca Marini. Da domenica 16 luglio inizierà invece “Officine Rione Terra”, oltre 30 performance che vedrà impegnati artisti di strada, danza, teatro, musica, poesia, appuntamenti enogastronomici e viaggi nel mito. Dal 10 al 16 agosto è infine previsto “Ferragosto Puteolano”: tra darsena, porto e vicoli del centro ci sarà lo street food a base di mare e di terra, dove si esibiranno Eugenio Bennato, Ciccio Merolla, Tony Tammaro, Monica Sarnelli e, a lume di candela, Pietra Montecorvino. Il 15 agosto, invece, come da tradizione andrà in scena il Pennone a Mare.