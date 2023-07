Vernici rosse in mare, allarme al Porto di Pozzuoli

POZZUOLI – Vernici in acqua nello specchio di mare antistante il Molo Caligoliano. La scoperta dello scempio, visibile dal porto di Pozzuoli, è stata fatta questa mattina. Immediatamente sono partite le attività di contenimento e di disinquinamento, coordinate dalla Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Pozzuoli, che insieme al personale del locale Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli è riuscita evitare che la chiazza si propagasse al di fuori delle infrastrutture portuali dirigendo presso le aree balneabili.

LE INDAGINI – L’intervento, che ha necessitato anche l’impiego della dipendente Motovedetta CP711, ha permesso di scongiurare il verificarsi di conseguenze dannose per la salute pubblica e per l’ambiente. Sono tuttora in corso gli accertamenti dell’Autorità Marittima per conto della Procura della Repubblica di Napoli, utili alla ricostruzione della dinamica dell’accaduto e finalizzate ad identificare i responsabili. Al vaglio ci sono anche alcune telecamere di videosorveglianza installate nei pressi del porto e del molo.