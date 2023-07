BASKET/ La Virtus Pozzuoli non si iscrive al campionato di serie B

POZZUOLI – La Virtus Pozzuoli non si è iscritta al prossimo campionato di serie B Interregionale di Basket. A renderlo noto è stato il presidente dei gialloblu Giovanni Niero: “Purtroppo la riforma ha fatto lievitare i costi cosa che non ci permetterebbe di poter essere competitivi la prossima stagione – ha affermato Niero -. E’ stata una decisione presa a malincuore in cui abbiamo voluto prenderci un anno sabbatico. L’obiettivo primario è ora strutturare come una società professionistica il settore giovanile. Inoltre, parteciperemo ai campionati di serie D e Promozione dove sarà dato spazio ai giocatori dell’area flegrea e ai nostri giovani. Abbiamo già risolto in maniera consensuale i rapporti con tutti i tesserati della passata stagione di serie B. Il nostro è solo un arrivederci. La stagione che andrà a cominciare nei prossimi mesi ci servirà per organizzarci al meglio e per non farci trovare impreparati in un futuro prossimo dove saremo pronti anche ad acquisire un titolo di serie B“.