CALCIO/ L’ASD Montecalcio in Eccellenza: sfiderà Puteolana, Rione Terra e Quarto

MONTE DI PROCIDA – Saranno quattro le squadre flegree impegnate nel prossimo campionato di Eccellenza. Insieme alla Puteolana 1902, il Rione Terra e il Quarto ci sarà anche l’Asd Montecalcio, che oggi ha ufficializzato l’iscrizione al campionato di Eccellenza per la stagione 2023/24 dopo lo scambio di titoli con l’Ercolanese 1924 del presidente Cucciniello. La squadra flegrea di conseguenza farà parte dell’organico di squadre che parteciperanno al massimo campionato regionale mentre il club granata, avendo rilevato il titolo del Montecalcio, giocherà in Promozione. Entusiasta il presidente Capuano: “Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, siamo ufficialmente iscritti al campionato di Eccellenza. Siamo già a lavoro per costruire una rosa di livello, vogliamo ben figurare e non essere la cenerentola del campionato. Monte di Procida merita di poter essere ai vertici del calcio campano”.