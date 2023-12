L’Associazione Stampa Campania-Giornalisti Flegrei premiata al Gran Galà Premio “La Salute per Tutti”

POZZUOLI – Con il patrocinio del Ministero della Salute, della Regione Campania, del Comune di Napoli e dell’Ordine dei Giornalisti si è svolta ieri a Napoli la 3° Edizione del Gran Galà Premio “La Salute per Tutti” 2023 ASD Meridies Onlus. L’evento, tenutosi presso l’Auditorium “Porta di Napoli” e presentato da Lina De Cesare, Bianca Tempesta e Dino Di Domenico, ha visto alternare la consegna dei premi a momenti di spettacolo con artisti di fama locale e nazionale della musica e del cinema/teatro. Tra gli scopi della serata la promozione del Progetto “Gestire la forza – Guardare alla vita”, attività sportive offerte ai detenuti del C/C Mandato di Secondigliano.

LA PREMIAZIONE – Il Comitato d’onore quest’anno presieduto dall’Avv. Ugo De Flaviis, Presidente per la Campania della Fondazione Luigi Einaudi in comune accordo con la segreteria tecnico-scientifica ha stabilito le personalità cui insignire il riconoscimento. Tra i premiati anche Claudio Ciotola come rappresentante dell’Associazione Stampa Campana-Giornalisti Flegrei.