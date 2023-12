Lavori di ampliamento per l’ospedale di Pozzuoli, spostato l’ingresso principale

POZZUOLI – Sono in corso i lavori di ampliamento nell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. A partire da oggi, infatti, l’ingresso principale e l’area antistante saranno interdetti al passaggio per consentire l’intervento di ristrutturazione. Il varco principale per accedere ai reparti sarà spostato alle spalle, lato ingresso dei poliambulatori, dove è già presente l’area parcheggio dedicata. «Ci scusiamo per il disagio che si rende, però, necessario per raggiungere un importante obiettivo comune, ovvero accrescere la struttura del Santa Maria delle Grazie e la qualità dei servizi sanitari offerti alla cittadinanza», fa sapere l’Asl Napoli 2 Nord in una nota.